Controlli antidroga nei giorni scorsi a Catania. A Librino, in viale Bummacaro, la polizia ha sequestrato due chilogrammi di hashish confezionata in pacchi con sopra scritto Big Babol. Nel quartiere San Cristoforo, invece, gli agenti hanno perquisito un immobile in via Salvatore Di Giacomo adibito allo spaccio di droga. Per i poliziotti non è stato semplice introdursi nell'appartamento, per via della resistenza opposta dai quattro occupanti - due uomini e due donne, tutti denunciati - e per l'installazione di cancelli in ferro a fungere da filtro.