Belpasso scalda i motori per la 45esima edizione del Motoraduno Internazionale dell'Etna. Da oggi e fino a domenica 7 agosto il paese etneo sarà centro della manifestazione organizzata per la prima volta nel 1977 da Luciano Bellia , scomparso all'età di 80 anni a gennaio del 2021. A guidare lo storico Moto Club Belpasso Luciano Bellia, che oggi porta anche il nome del suo fondatore, è la figlia Maria Grazia , che porta avanti l'evento con la stessa passione del padre. Oggi, alla villa comunale , si apriranno le iscrizioni e in serata verrà ricordato Bellia durante la cerimonia ufficiale di apertura della manifestazione che, da tradizione, vuole dare il benvenuto ai motoradunisti . Due i rally touring previsti per la giornata di domani, sabato 6 agosto. Al mattino è in programma il consueto Omaggio alla vergine della Roccia per la benedizione dei caschi, mentre nel pomeriggio si svolgerà il tradizionale Rally touring internazionale dell’Etna omaggio a Luciano Bellia che, attraversando i paesi di Nicolosi , Pedara , Trecastagni e Acireale , porterà i centauri a Catania per la consueta Parata delle Luci.

«Anche quest’anno la carovana del Motoraduno Internazionale dell’Etna attraverserà la città di Catania - dichiara Maria Grazia Bellia - L’amministrazione ci ha concesso il passaggio in via Etnea e la sosta in piazza Università, nonostante la zona sia diventata pedonale. Ci hanno solo raccomandato di limitare al massimo l’uso del clacson. E io sono certa che i motoradunisti si impegneranno a rispettare le regole». La giornata di domenica 7 agosto sarà dedicata alla visita del vulcano. Il rally touring Nel cuore del vulcano condurrà, infatti, i partecipanti ad ammirare il territorio dell’Etna attraversando il versante di Zafferana per giungere a quota 2000. La manifestazione si concluderà domenica 7 agosto con l’esposizione delle classifiche e la cerimonia di premiazione.