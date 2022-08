Lo stesso giorno (mercoledì 3 agosto) in cui venivano inaugurate le otto nuove ciclo-stazioni di Amts per il bike sharing in città, il rider Andrea Genovese si è beccato una multa da 87 euro . Arrivato da via Etnea, è stato fermato dai vigili urbani in piazza Università mentre in sella alla sua bicicletta (non elettrica) stava facendo delle consegne. « Una vergogna senza precedenti nella storia della mobilità sostenibile catanese», è stato il commento di Lungomare Liberato sui social dove la notizia si è presto diffusa suscitando indignazione tra ciclisti e non solo. Il giorno prima a essere stato fermato dalla polizia municipale sempre in pieno centro era stato il consigliere della prima circoscrizione Fabrizio Cadili . «Mi hanno intimato di fare la strada a piedi proprio mentre al loro fianco passavano due motorini elettrici - ha sottolineato - Dunque, il problema a Catania sono le bici . Senza, la città sarebbe sicuramente migliore». Una provocazione a cui il consigliere ha fatto già seguire una convocazione del Consiglio del primo Municipio già fissato per la tarda mattinata di mercoledì 10 agosto . Una seduta (che si terrà alle 11.45 nei locali di via Zurria) per la quale è stata richiesta anche la presenza dell' assessore comunale alla Mobilità Pippo Arcidiacono e a cui sono stati invitati a partecipare pure i cittadini «per fare sentire il proprio dissenso contro questa determina ».

Un documento - la determinata dirigenziale 431 - datata 1 luglio 2022 che ha come oggetto Integrazione alle aree pedonali in piazza Duomo, via Etnea e piazza Università. Provvedimento di circolazione. La misura fin da subito ha fatto discutere e, dopo la multa al ciclofattorino, sono in molti a chiedere che venga annullata. «Nell’ambito della riqualificazione di vie e piazze cittadine per aumentare la vivibilità in città - si legge nel documento pubblicato tra gli atti amministrativi sul sito dell'ente comunale - è stato predisposto un coordinato piano di provvedimenti al fine di integrare le aree a fruizione pedonale». Un piano, dopo avere acquisito il parere favorevole dell’assessore alla Mobilità, è entrato in vigore nel cuore del centro storico dove solo quattro giorni fa sono entrate in funzione le telecamere (e sono cominciate a fioccare le multe) per rendere effettiva la Zona a traffico limitato. A informare i cittadini delle novità sulla mobilità sono stati dei fogli attaccati con lo scotch carta su alcuni segnali stradali: «Divieto di transito a biciclette e velocipedi», è la scritta - in parte già sbiadita - che compare accanto a un disegno stilizzato di una bici.

«A Catania, dove le auto sono parcheggiate sbarrando i marciapiedi, dove gli scooter corrono e impennano nelle piazze pedonali, dove i mezzi motorizzati fanno quello che vogliono e dove abbiamo l'inquinamento oltre i limiti previsti e un traffico alle stelle - elencano gli attivisti di Lungomare liberato - il Comune intraprende una crociata contro chi decide di muoversi in modo sostenibile eliminando la possibilità ai velocipedi di percorrere l'ampia via Etnea». E questo in una città in cui le promesse di mobilità troppo spesso non vengono mantenute: aree pedonali non rispettate, anni di attesa per avere un servizio di bike sharing, le piste ciclabili sono spezzate, i parcheggi scambiatori restano spesso vuoti e l'orario di apertura della metropolitana solo di recente è stato allungato fino a mezzanotte. Insomma, una città in cui le iniziative sulla mobilità sono «schizofreniche e non ordinate», come sintetizzò il consigliere Salvo Di Salvo durante una seduta del civico consesso.