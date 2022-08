A colpi di bastone ha ucciso un cucciolo di cane. È accaduto ieri sera ad Aci Platani, frazione di Acireale, in provincia di Catania. Il responsabile sarebbe stato individuato in un anziano, un uomo di 77 anni che avrebbe agito nei pressi dello stadio Aci e Galatea, in zona Tupparello. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili urbani. «Non ha spiegato i motivi del folle gesto, in realtà aveva preso di mira altri due cuccioli che si sono salvati grazie all'intervento di una ragazza del luogo», si legge in una nota. «Quello che è successo nelle scorse ore ad Aci Platani ci lascia interdetti - spiega Patrick Battipaglia dirigente del Partito Animalista Italiano -. Quello che è successo ci conferma che è necessario rendere più severe le pene per chi maltratta e uccide gli animali».