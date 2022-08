Nel pomeriggio di oggi un temporale, come era stato già anticipato dalle previsioni con l'allerta da parte della protezione civile regionale, si è abbattuto sui paesi della parte Sud-occidentale dell'Etna. In alcuni territori del Catanese i disagi sono stati più critici: la strada che collega Biancavilla con Adrano (viale dei Fiori) si è completamente allagata e si è presto trasformato in un fiume. Per questo motivo, almeno per il momento, il collegamento tra i due comuni non è possibile. Zone allagate anche a Paternò e Belpasso (specie nella zona artigianale), e le strade provinciali 156 e 44 (sempre tra Biancavilla e Adrano). Il maltempo che si è abbattuto su gran parte dell'Isola, ha creato delle criticità e non solo sul fronte della viabilità. In molte aree è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. È il caso di Biancavilla dove, a causa del vento, una grondaia si è staccata e ha danneggiato un tubo esterno del gas. Sul posto sono intervenuti i pompieri del distaccamento di Adrano.