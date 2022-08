«Un affaccio sul mare da rivalutare anche come luogo di svago e benessere». È così che l'amministrazione comunale descrive piazza Europa per annunciare la pubblicazione di un bando - con una base d'asta di 900mila euro - per appaltare i lavori di esecuzione della riqualificazione. Interventi di verde pubblico, illuminazione intelligente, colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici leggeri, eliminando il cemento e abbattendo le barriere fisiche, realizzando attrezzature sportive e ludiche per bambini. La grande fontana al centro della piazza, d’intesa con la Soprintendenza, verrà completamente rigenerata, salvaguardando l’attuale forma, realizzata negli anni Sessanta del secolo scorso.