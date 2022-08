Una bomba aereo di fabbricazione inglese della seconda guerra mondiale è stata ritrovata all'inizio di agosto in un terreno in contrada Sferro che si trova a cavallo tra i comuni di Paternò (in provincia di Catania) e Centuripe (nell'Ennese). Nel corso di una riunione in prefettura, è stato deciso che l'ordigno - dal peso di 250 libre, pari a 114 chili - verrà fatta brillare nel territorio di Santa Maria di Licodia , in contrada Schettino, la mattina di mercoledì 24 agosto .

Durante le operazioni di brillamento dell’ordigno, che cominceranno alle 5.30 e dureranno qualche ora, sarà necessario chiudere al traffico le strade ricadenti nei territori di Paternò e Santa Maria di Licodia, sulle quali si muoverà la colonna militare che trasporterà l’ordigno da contrada Sferro alla cava dove verrà fatto brillare. In particolare, saranno interdetti il tratto della strada statale 192 nella zona di contrada Sferro in direzione della strada provinciale 24; il tratto della strada provinciale 24, che da Gerbini, in direzione Paternò, conduce a Ponte Barca; il tratto della strada provinciale 139, da Ponte Barca fino all'innesto con la strada provinciale 137/I; il tratto della strada provinciale 137/I, dall'innesto con la strada provinciale 139 fino all'innesto con la strada statale 121 (la Paternò-Regalbuto) in contrada da Schettino; il tratto della strada statale 121 che ricade nel territorio del Comune di Paternò, e che dalla cittadina conduce all'area in cui si trova la cava dove sarà fatto brillare l’ordigno bellico.