Ennesimo incidente mortale sul lavoro in Sicilia. A perdere la vita è stato un operaio che è rimasto folgorato da una scarica elettrica mentre. I fatti sono accaduti ieri sera a Caltagirone, nel Catanese. La vittima si chiamava Nicola Caruso ed era originaria di Militello in Val di Catania e non era lontana dalla pensione. «Non sono trascorsi neanche 15 giorni dall’ultimo incidente sul lavoro, avvenuto a Catania, che già oggi ci troviamo a piangere un’altra vittima - dichiara Giovanni Musumeci, segretario territeriola Ugl -. Stiamo sempre più vivendo un sentimento di frustrazione perché non sappiamo cosa fare oltre quello che abbiamo fatto fino ad oggi, avvertendo ancora una volta un silenzio agghiacciante da parte di chi dovrebbe reagire con forza di fronte a uno spettacolo così raccapricciante. Una sola parola su questo argomento non prima, ma neanche adesso che siamo nel vivo di una campagna elettorale sia nazionale che regionale, non l’abbiamo sentita».