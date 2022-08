Cinque persone ferite . È questo il bilancio di un incidente stradale che si è verificato poco prima di mezzogiorno lungo la strada provinciale 4/II nel territorio di Belpasso , all'incontro con la strada provinciale 57 che collega Paternò e Ragalna . Per cause che sono ancora in corso di accertamento, a scontrarsi sono state una Hunday Tucson, su cui viaggiavano due persone, e una Fiast 500 a bordo della quale si trovava un'intera famiglia . L'impatto tra i due mezzi è stato piuttosto violento con pezzi di carrozzeria disseminati lungo la carreggiata.

Cinque persone ferite. È questo il bilancio di un incidente stradale che si è verificato poco prima di mezzogiorno lungo la strada provinciale 4/II nel territorio di Belpasso, all'incontro con la strada provinciale 57 che collega Paternò e Ragalna. Per cause che sono ancora in corso di accertamento, a scontrarsi sono state una Hunday Tucson, su cui viaggiavano due persone, e una Fiast 500 a bordo della quale si trovava un'intera famiglia. L'impatto tra i due mezzi è stato piuttosto violento con pezzi di carrozzeria disseminati lungo la carreggiata.

Sul posto per i soccorsi sono arrivate le ambulanze ed è stato necessario anche l'intervento dell'elisoccorso. I feriti sono stati trasportati negli ospedali della zona. Non si conoscono ancora le loro condizioni ma, stando a quanto emerso finora, non sarebbero gravi. Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Belpasso che sulle due strade provinciali hanno anche regolato il traffico, che ha subito pesanti rallentamenti.