Sono 278 i migranti sbarcati a Catania dalla nave Dattilo della guardia costiera. L'approdo è avvenuto prima di mezzogiorno nel porto etneo. A bordo c'erano anche 13 minori non accompagnati. Le procedure di identificazione si concluderanno questo pomeriggio, per poi avviare le procedure di trasferimento nei centri di accoglienza. Circa 150 migranti, salvati nei giorni scorsi nel Mediterraneo, trascorreranno la nottata nell'impianto di piazza Spedini, per poi essere trasferiti domani.