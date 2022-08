Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi in via Galileo Galilei, al confine tra i comuni di San Giovanni La Punta e San Gregorio, all'ingresso dell'autostrada all'altezza dell'uscita Paesi etnei. Il rogo sta interessando una vasta area di una proprietà privata. Sul posto sono già intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che si stanno occupando delle operazioni di spegnimento. Il forte vento aumenta il propagarsi delle fiamme. Arrivati sul posto anche i carabinieri. Intanto, è stata chiusa al traffico via Santissimo crocifisso, dove si trova il cimitero di San Giovanni La Punta. Al momento, non risultano persone rimaste ferite.