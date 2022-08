I carabinieri hanno arrestato un 21enne di Catania per possesso di droga ai fini dello spaccio. Intorno alle 23.30 di ieri, una pattuglia che si trovava nel quartiere Villaggio Sant'Agata ha perquisito due giovani che cercavano di nascondere il volto. I controlli sono stati estesi anche nell'abitazione di uno dei due ed è qui che sono stati trovati dieci panetti di hashish per il peso complessivo di un chilogrammo. La sostanza stupeacente era all'interno di una busta nell'armadio della camera da letto. Sequestrati anche 1850 euro in contanti. In attesa dell'udienza di convalida il 21enne è stato portato in carcere a Piazza Armerina.