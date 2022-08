Da mezzanotte, le dimissioni presentate dal sindaco di Catania - già sospeso - Salvo Pogliese il 28 luglio sono diventate «efficaci e irrevocabili». Scadono oggi infatti i venti giorni previsti dall'articolo 53 del Testo unico degli enti locali. Il primo effetto diretto è la decadenza di tutti gli assessori che formano la giunta. Compreso il sindaco facente funzione Roberto Bonaccorsi che cederà il passo al commissario straordinario. Un funzionario regionale - che può essere sia in attività ma anche in pensione o in congedo - che avrà tutti i poteri del sindaco e della giunta e che dovrebbe essere nominato, già a stretto giro, con un atto dell’assessore delle Autonomie locali e della Funzione pubblica Marco Zambuto e del presidente della Regione Nello Musumeci. Restano invece tutti ai loro posti tra gli scranni di Palazzo degli elefanti i consiglieri comunali che potranno esercitare le loro funzioni fino alla fine del mandato. Ovvero ancora per poco meno di un anno, visto che nel capoluogo etneo le elezioni amministrative (per il rinnovo del primo cittadino e del Consiglio comunale) si terranno a giugno del 2023.