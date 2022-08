È di due feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio, poco prima delle 16.30 lungo la strada statale 121 in territorio di Misterbianco, in direzione di Paternò. Da una prima ricostruzione, per cause che sono ancora in corso di accertamento, a scontrarsi sono stati una Opel Mokka e una moto di grossa cilindrata, una Suzuki 650. Ad avere la peggio sono state le due persone in sella al mezzo a due ruote.