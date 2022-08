Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato dalla polizia per tentato furto aggravato di un'autovettura. Una segnalazione arrivata alla sala operativa della questura ha informato di quanto stava accadendo in via Pavia. Giunti sul posto, gli agenti delle volanti hanno bloccato il giovane e lo hanno accompagnato in questura per gli accertamenti. Lì è emerso che il 19enne ha già anche dei precedenti per reati contro il patrimonio. Il pubblico ministero di turno ha disposto di portare l'arrestato nelle camere di sicurezza, in attesa dell'udienza per direttissima fissata per la mattinata di domani.