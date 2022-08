Oggi è il giorno in cui Catania riabbraccia Sant'Agata. L'occasione è l'896esimo anniversario del ritorno in patria delle reliquie di Sant'Agata da Costantinopoli. Diversi gli appuntamenti per le messe in Cattedrale (alle 7.30; 9.00; 10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 15.00; 16.00; 17.00). Alle 8 di questa mattina c'è stata l' apertura del sacello con la traslazione nell’altare maggiore delle reliquie di Sant'Agata. La messa solenne delle 10 di questa mattina è stata presieduta da monsignor Salvatore Genchi , vicario generale dell’arcidiocesi. Alle 18 è previsto l'appuntamento per la recita del rosario animato dagli Amici del rosario .

Oggi è il giorno in cui Catania riabbraccia Sant'Agata. L'occasione è l'896esimo anniversario del ritorno in patria delle reliquie di Sant'Agata da Costantinopoli. Diversi gli appuntamenti per le messe in Cattedrale (alle 7.30; 9.00; 10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 15.00; 16.00; 17.00). Alle 8 di questa mattina c'è stata l'apertura del sacello con la traslazione nell’altare maggiore delle reliquie di Sant'Agata. La messa solenne delle 10 di questa mattina è stata presieduta da monsignor Salvatore Genchi, vicario generale dell’arcidiocesi. Alle 18 è previsto l'appuntamento per la recita del rosario animato dagli Amici del rosario.

Alle 19 sarà poi l'arcivescovo Luigi Renna a celebrare la messa alla fine della quale ci sarà la processione con le reliquie della Santa Patrona. L'itinerario della processione: piazza Duomo, via Dusmet, via Porticello, piazza San Placido, via Vittorio Emanuele, piazza Duomo. Il rientro in Cattedrale delle reliquie della Santa Patrona, dopo la breve processione esterna, e la chiusura del sacello, è previsto intorno alle 21.15.