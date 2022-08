Un grosso incendio è divampato intorno alle 19 di oggi pomeriggio nel territorio di Tremestieri Etneo, in via Palmentazzo. A lanciare l'allarme sarebbero stati alcuni passanti. «Ci troviamo in una zona periferica in cui vengono effettuati controlli saltuari. Grazie alla segnalazione dei cittadini siamo riusciti a fare fronte a quest'emergenza», commenta a MeridioNews l'assessore alla Protezione civile Giuseppe Di Gregorio. Il rogo ha interessato anche diversi cumuli di rifiuti che si trovavano a bordo strada. «Ci troviamo in una via di confine e come tutte le arterie di questo tipo in tanti abbandonano la spazzatura. Noi, come sempre, invitiamo le persone a non abbandonare i rifiuti».