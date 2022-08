Un cumulo di lastre di amianto, copertoni e spazzatura di vario genere. Si presenta così l'ingresso secondario del parco urbano Madre Teresa di Calcutta, nei pressi del teatro Ambasciatori nel quartiere Borgo-Sanzio. Una piccola area verde, unica nel suo genere in quel pezzo di città, diventata cartolina di un degrado costante. Sotto la lente d'ingrandimento c'è l'ingresso lungo via Mafalda di Savoia. Proprio accanto al cancello del parco sono stati abbandonati degli pneumatici, mentre a qualche metro ci sono diverse lastre in amianto. «Si tratta di materiale abbandonato ormai da mesi - racconta un cittadino a MeridioNews - Con l'avvio della raccolta differenziata porta a porta, a inizio giugno, tutta questa area è stata utilizzata per settimane come discarica abusiva. Da un po' di tempo a questa parte si vedono meno sacchetti di immondizia ma camion e mezzi di fortuna continuano a scaricare materiale edile, mobili e vecchi elettrodomestici».