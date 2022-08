Minacce e maltrattamenti quotidiani nei confronti dei genitori per ottenere una somma tra i 50 e i 100 euro al giorno. I carabinieri di Risposto hanno arrestato e portato nel carcere di piazza Lanza di Catania un 26enne indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione . «Devo morire a trent'anni a causa vostra perché uso droga. Se no vi devo ammazzare per risolvere questo problema. Ma, onestamente, trenta anni di galera per avere ammazzato padre e madre non me li voglio fare ». Durante le indagini è emerso che i comportamenti vessatori e minacciosi nei confronti di entrambi i genitori conviventi sarebbero stati abituali e reiterati .

Minacce e maltrattamenti quotidiani nei confronti dei genitori per ottenere una somma tra i 50 e i 100 euro al giorno. I carabinieri di Risposto hanno arrestato e portato nel carcere di piazza Lanza di Catania un 26enne indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. «Devo morire a trent'anni a causa vostra perché uso droga. Se no vi devo ammazzare per risolvere questo problema. Ma, onestamente, trenta anni di galera per avere ammazzato padre e madre non me li voglio fare». Durante le indagini è emerso che i comportamenti vessatori e minacciosi nei confronti di entrambi i genitori conviventi sarebbero stati abituali e reiterati.

Inoltre, in più occasioni, il 26enne avrebbe distrutti i mobili e le suppellettili di casa per vendetta nei confronti delle resistenze dei genitori nell’elargire il denaro richiesto. Più volte, avrebbe afferrato i genitori dalle braccia costringendoli a indietreggiare in un angolo della stanza. Dal mese di maggio 2021 le quotidiane richieste estorsive di denaro, avrebbero costretto i genitori, entrambi pensionati, a dare fondo ai propri risparmi. Per questo entrambi avrebbero tentato di aumentare la resistenza alle richieste del figlio che, a sua volta, avrebbe accentuato gravità e offensività delle sue condotte. Non solo minacce, bestemmie e offese, il 26enne avrebbe sottomesso sia fisicamente che psicologicamente, inducendoli a temere costantemente per la propria incolumità.