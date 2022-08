È di una morta - una ragazza catanese di 20 anni - e di due feriti il bilancio di un incidente stradale registratosi, in piena notte, lungo viale Africa a Catania, nel tratto antistante il polo fieristico delle Ciminiere. A scontrarsi per cause in corso di accertamento una Ford Ka su cui viaggiava una coppia, la ragazza deceduta e un giovane di circa 25 anni rimasto gravemente ferito e condotto all’ospedale Garibaldi centro, e una Lancia Y condotta da un altro giovane, il quale, rimasto ferito, è stato trasportato al Cannizzaro.