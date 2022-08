Un 37enne è stato denunciato per un furto tentato la notte scorsa in via Martiri di Cefalonia. All'arrivo della pattuglia dei carabinieri, allertata da una telefonata al numero unico di emergenza, i militari hanno notato l'uomo allontanarsi da un garage di una palazzina. La saracinesca era stata aperta. La prova delle responsabilità del 37enne è arrivata tramite la visione delle immagini registrate da una telecamera di videosorveglianza installata proprio dentro al box. Così è stato possibile appurare che l'uomo era riuscito a entrare manomettendo l'impianto elettrico della saracinesca.