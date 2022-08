Violenti nubifragi si stanno abbattendo in questi minuti nella zona pedemontana dell'Etna. A Bronte, la pioggia ha trasformato in fiumi le vie più piccole della città, ma disagi si registrano anche in altri Comuni, come Milo, dove è stato appena annullato l'evento musicale organizzato in omaggio a Franco Battiato e Lucio Dalla. Piogge anche nella zona ionica tra le frazioni marinare di Acireale e Mascali. A Santa Venerina i vigili del fuoco stanno lavorando allo svuotamento delle strade allagate. Interventi anche a Giarre.