Momenti di paura per i residenti di via Gatto a Paternò, una traversina di via Montecenere, in pieno centro storico. Un rogo si è sviluppato poco prima delle ore 13 all’interno di un garage di una palazzina di tre piani. Le fiamme, che molto probabilmente hanno avuto origine da un cortocircuito - non chiaro se da un auto ivi parcheggiata o dall’impianto elettrico dell’autorimessa - hanno divorato tre autovetture, una moto e suppellettili vari che si trovavano dentro il box. Gli inquilini che abitano gli appartamenti della palazzina hanno abbandonato le strutture per mettersi in sicurezza. Sul posto, per spegnere il rogo, sono arrivati gli uomini del 115 del distaccamento di Adrano, il cui intervento ha evitato guai maggiori. Sul posto, a scopo precauzionale, un’ambulanza del 118. Presenti anche i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia paternese. I pompieri stanno valutando, in queste ore, l’agibilità della struttura, visto che il fuoco ha danneggiato il tetto del garage.