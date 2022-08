Si sarebbe presentato alla cassa di un rivendita di panini, in via dell'Autonomia a Caltagirone , per farsi scambiare una banconota da 50 euro, salvo poi strappare dalle mani della cassiera le banconote di piccolo taglio che le stava per consegnare. Protagonista di questa vicenda è un 22enne del posto che è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di rapina e lesioni personali. Il titolare della rivendita nonché marito della cassiera ha cercato di reagire ma è stato ripetutamente colpito alla testa dal 22enne. Il giovane, stando alla ricostruzione dei militari, ha colpito al volto anche la donna.

Durante le indagini è emerso che il 22enne avrebbe messo a segno altri colpi dello stesso tipo ai danni di attività commerciali della zona. Entrambi i coniugi sono stati successivamente visitati dai medici del Pronto soccorso dell’ospedale di Caltagirone, i quali hanno emesso una prognosi rispettivamente di sette giorni per l’uomo e di 30 giorni per la moglie perché affetta da «infrazione ossea delle ossa nasali». Il 22enne è stato condotto in carcere come disposto dall’autorità giudiziaria.