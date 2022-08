Maltrattamenti nei confronti della compagna. Questa l'accusa che ha portato all'arresto di un 50enne a Catania. L'uomo ha aggredito la donna, 32 anni, nel centro cittadino. Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato un cittadino che ha segnalato il fatto al numero unico di emergenza. Sul posto sono così arrivati i poliziotti che sono riusciti a contattare la donna, ottenendo conferma di ciò che era successo. La 32enne ha detto di avere subito già in passato diverse vessazioni dal compagno con cui ha avuto due figli. Nell'ultima circostanza in ospedale le hanno diagnosticato un tentato strangolamento. L'uomo, tratto in arresto, è stato posto ai domiciliari nell'abitazione della madre.