Si sono concluse con successo le operazioni di bonifica dell’ordigno risalente alla Seconda

guerra mondiale rinvenuto la scorsa settimana a Paternò. Il piano per mettere in sicurezza l'area non distante dalla tratta ferroviaria Fiumetorto-Catania Bicocca, vicino alla stazione di Sferro, e ha previsto l'interdizione al transito veicolare del tratto della A19 Palermo-Catania tra gli svincoli Gerbini e Catenanuova. Sospesa anche l'attività dell'aeroporto Vincenzo Bellini tra le 6 e le 6.30.