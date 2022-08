Positivo contemporaneamente al vaiolo delle scimmie , al Covid - già contratto nei primi giorni del 2022, qualche settimana dopo il vaccino - e all’ Hiv . Il primo caso al mondo riportato in letteratura, secondo quanto si legge sul Journal of Infection , in un articolo realizzato dai ricercatori dell' università e del Policlinico Rodolico-San Marco di Catania e del Policlinico Giaccone di Palermo .

La vicenda riguarda un 36enne che a inizio luglio si era presentato al pronto soccorso del nosocomio catanese con febbre alta, mal di gola, mal di testa, spossatezza, ingrossamento dei linfonodi inguinali e vesciche in tutto il corpo. I sintomi sarebbero comparsi nove giorni dopo il rientro da un viaggio in Spagna, dove ha riferito di avere avuto rapporti non protetti con altri uomini.

I ricercatori hanno evidenziato come il tampone orofaringeo, effettuato per rilevare il vaiolo delle scimmie, fosse ancora positivo dopo 20 giorni, e questo - si legge - suggerirebbe che chi è stato infettato potrebbe essere contagioso per diversi giorni dopo la remissione dei sintomi. Si tratta, al momento, dell'unico caso registrato di coinfezione da vaiolo delle scimmie, Covid e Hiv e dunque non ci sarebbero ancora prove sufficienti a sostegno del fatto che la combinazione possa aggravare il quadro clinico del paziente.

Il 36enne, intanto, dimesso dall'ospedale dopo quasi una settimana - trattato con un mix di farmaci antiretrovirali - a parte una piccola cicatrice, si è completamente ripreso sia dal Covid che dal vaiolo delle scimmie.