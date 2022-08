Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la scarcerazione dei due uomini e della donna accusati di avere avuto un ruolo negli abusi sessuali subiti da un 13enne. La denuncia era stata fatta dalla stessa vittima, dopo essersi confidato con i propri familiari, e aveva portato all'arresto di un 49enne, di un 41enne e di una 44enne, che è parente del ragazzino. In prima battuta era stato disposta la misura cautelare, ma in seguito all'interrogatorio di garanzia i tre sono stati scarcerati. Il gip ha firmato una nuova ordinanza che prevede l'obbligo giornaliero di presentazione alla polizia giudiziaria, il divieto di uscire di casa nelle ore notturne e di avvicinarsi alla perosna offesa.