Un campo da basket, giochi per bambini e un’area fitness. Circondati da verde attrezzato con panchine e cestini. Sono gli elementi della riqualificazione immaginata dal Comune di Catania per piazza Santa Maria Ausiliatrice, nella zona di Cibali, da realizzare all’interno del programma Spazio e sport, con i fondi europei Pon Metro. Un progetto che prevede di dare un nuovo volto a dodici piazze cittadine.

Adesso, per il rifacimento a Cibali, l’amministrazione comunale cerca un’azienda che si occupi dei lavori, con una base d’asta di quasi 300mila euro oltre iva. Il bando è stato pubblicato sul sito del Comune a inizio mese e scadrà tra pochi giorni: termine ultimo per le offerte, le ore 10 del 30 agosto. Ad aggiudicarsela telematicamente sarà l’azienda che presenterà la migliore offerta al prezzo più basso.

Un modo per rendere davvero fruibile dai cittadini uno spazio, all’interno del popoloso quartiere di Cibali, che già adesso offre ampi spazi, ma poco vivibili. Oggi, se si prova a passeggiare per l’attuale piazza Santa Maria Ausiliatrice, a poche centinaia di metri dalla fermata della metropolitana San Nullo e vicina a una scuola primaria e infantile, si incontrano grandi aiuole con qualche scomodo tavolino e sedili in pietra, oltre a malandati giochi per bambini. Come delle altalene ormai arrugginite.

Tutti da riqualificare e migliorare con gli interventi promessi dal Comune, che prevedono anche due stazioni di ricarica per bici e monopattini elettrici, oltre a sei videocamere per assicurarsi che i nuovi arredi durino nel tempo. All’interno dello stesso programma Spazio e Sport, a fine luglio era stato aperto il cantiere, in attesa dei lavori, in piazza Franco Battiato, l’ex piazza Nettuno, sul lungomare cittadino.