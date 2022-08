A spuntarla, alla fine è stata la procura di Catania . Almeno in uno dei casi di richieste di estradizione verso Malta in ballo da un paio d’anni . L’ultima decisione, in ordine di tempo, positiva per i magistrati etnei è quella che riguarda John Spiteri, 56 anni , costruttore maltese coinvolto a dicembre 2021 nell’ inchiesta La Vallette , che ha portato a 21 arresti per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Carichi di diversi quintali di marijuana e cocaina che partivano da Albania – tramite i fratelli Eriseld, Emiljano e Ledi Hoxhaj - e Bulgaria e, passando dalla Sicilia , arrivavano fino a Malta . Dove a gestire i carichi sarebbe stato proprio Spiteri, con un gancio siciliano individuato dagli inquirenti nell’ ispicese Saro Amico , già dipendente del Comune del Ragusano, con il sogno della politica tentato nel 2015 .

Il 56enne maltese avrebbe visitato più volte la Sicilia, in un’occasione addirittura valutando di utilizzare dei silos per il vino per trasportare la droga senza dare nell’occhio. Di contro, avrebbe messo a diposizione un alloggio a Malta come base logistica per stoccare lo stupefacente. A inizio agosto il costruttore arrestato a Malta aveva ottenuto la scarcerazione con una ingente cauzione: 20mila euro più una garanzia per altri 30mila. La procura di Catania, intanto, chiedeva che venisse detenuto e processato in Italia.

Trovando l’opposizione dei legali di Spiteri che, tra le argomentazioni, avevano messo sul piatto anche la minore pena che avrebbe ricevuto nel nostro Paese rispetto all’ergastolo previsto a Malta per gli stessi reati. In quell’occasione i giudici maltesi avevano ritenuto la richiesta di estradizione lacunosa circa le prove a carico di Spiteri. Dopo il ricorso, stavolta la decisione è stata favorevole, ritenendo la documentazione italiana «una spiegazione dei fatti molto chiara e dettagliata». Adesso Spiteri ha sette giorni per opporsi, altrimenti verrà giudicato a Catania per associazione a delinquere di stampo mafioso destinata al traffico di cocaina e marijuana.