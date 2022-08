Il questore di Catania ha emesso un provvedimento di foglio di via nei confronti di un 26enne, accusato di avere avuto un ruolo nei fatti che, la notte del 19 agosto, hanno portato all'imbrattamento della facciata dell'ex convento di Santa Chiara, dove ha sede Frontex, l'agenzia europea della guardia di frontiera e costiera che si occupa del controllo delle frontiere esterne all'area Schengen, in particolar modo nel monitoraggio dei confini marittimi in relazione al contrasto all'immigrazione illegale. A occuparsi delle indagini è stato il personale della Digos. Il 26enne avrebbe agito insieme a due uomini e una donna, questi ultimi ancora non identificati.