Un 64enne e un 30enne sono stati arrestati dai carabinieri della stazione Aeroporto Catania Fontanarossa con l'accusa di furto aggravato. I due, suocero e genero, avrebbero preso di mira i turisti in arrivo allo scalo Vincenzo Bellini, rubando loro efetti personali e portafogli. I borseggiatori, già conosciuti dalle forze dell'ordine, sono stati colti in flagranza di reato dal sistema di videosorveglianza. Femati dai militari, sono stati trovati in possesso di un portafogli contenente 425 euro oltre a vari documenti di proprietà di un 70enne da poco derubato. Per i due arrestati si sono aperte le porte del carcere. Avviata anche la procedura per la sospensione del reddito di cittadinanza.