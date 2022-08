Ieri pomeriggio la polizia ha arrestato un uomo per i reati di atti persecutori, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale . La misura cautelare è scattata dopo che le forze dell'ordine hanno raccolto la richiesta di intervento da parte di una donna che lavora in un esercizio di cibi da asporto in via Etnea . Agli agenti ha raccontato di essere infastidita da settimane da una persona che aveva preso l'abitudine a presentarsi nel negozio, specialmente in orari di chiusura. Ai complimenti sono seguite le proposte sessuali, sempre più insistenti.

Alla vista dei poliziotti, l'uomo è andato in escandescenza inveendo contro di loro. Per questo è stato necessario l'intervento a supporto di altro personale. Dopo essere stato bloccato, è stato portato in questura e dichiarato in stato di arresto. Tre agenti hanno riportato lesioni. Il pubblico ministero di turno ha disposto il trasferimento nel carcere di piazza Lanza, in attesa del giudizio con rito direttissimo.