Non solo artigianato, ma anche arte, commercio, agricoltura, antiquariato, prodotti tipici e tanto altro ancora. Ad Acireale è tutto pronto per rinnovare l’appuntamento, tradizionale e atteso a fine estate, con la Fiera dello Jonio . Dieci giorni di manifestazione, dal 2 all’11 settembre , che quest’anno avranno come location il centro storico cittadino; gli stand saranno collocati infatti tra le piazze Duomo e Indirizzo, compresa la villa Belvedere . L’iniziativa è inserita nel cartellone dell’estate acese e promette di attirare, come di consueto, migliaia di visitatori: acesi ma anche tanti turisti.

Non solo artigianato, ma anche arte, commercio, agricoltura, antiquariato, prodotti tipici e tanto altro ancora. Ad Acireale è tutto pronto per rinnovare l’appuntamento, tradizionale e atteso a fine estate, con la Fiera dello Jonio. Dieci giorni di manifestazione, dal 2 all’11 settembre, che quest’anno avranno come location il centro storico cittadino; gli stand saranno collocati infatti tra le piazze Duomo e Indirizzo, compresa la villa Belvedere. L’iniziativa è inserita nel cartellone dell’estate acese e promette di attirare, come di consueto, migliaia di visitatori: acesi ma anche tanti turisti.

«La manifestazione fa parte della tradizione cittadina - tiene a sottolineare l’assessore al Turismo, Fabio Manciagli - e, in questo senso, siamo lieti di poterla offrire quest’anno ancora più arricchita rispetto al solito, introducendo elementi che catturano maggiormente l’attenzione del pubblico e tali da potersi rivolgersi ad un ambito assai vasto». Tra i numerosi padiglioni espositivi sarà possibile trovare anche l’area gastronomica e quella interamente dedicata ai bambini con tanto di luna park. Non mancheranno neanche i momenti di spettacolo: venerdì 2 alle ore 20 gli sbandieratori Antica Ibla Major di Paternò; domenica 4 alle 21 Peppone canta De Andrè; lunedì 5 alle 21 serata di cabaret con Gino Astorina; martedì 6 alle 21 Acireale Rap Contest; mercoledì 7 (ore 21) Sandro Vergato in RiDiamo Allegria; venerdì 9 (ore 21) serata danzante a cura di Alfredo Balsamo; domenica 11 alle 19 spettacolo Pupi Siciliani a cura della compagnia “Il Saraceno” e alle 21,30 Sicily Country Life. La Fiera dello Jonio, dopo l’inaugurazione di venerdì 2 settembre, rimarrà aperta dal lunedì al sabato, dalle ore 17 alle 24, e nelle due giornate domenicali dalle ore 10 a mezzanotte.