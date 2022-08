Intervento dei vigili del fuoco , la notte scorsa, in territorio nei pressi del santuario Madonna della Sciara di Mompilieri, nel territorio di Mascalucia . I pompieri del distaccamento Nord hanno lavorato a partire dall'una per oltre un'ora per mettere in sicurezza un palo pericolante che rischiava di mettere a rischio l'incolumità delle perosne che viaggiano sulle automobili che percorrono la via che porta verso Nicolosi.

A essere interessato è stato un palo della linea telefonica, che adesso è stato messo in sicurezza, anche se i cavi sovrastano soltanto di poche metri il manto stradale. A occuparsi del ripristino dovrà essere la stessa compagnia telefonica che è stata già allertata dai vigili del fuoco. Fino ad allora il consiglio per quanti percorrono la strada in ambedue le direzioni è quello di prestare attenzione, specialmente nel caso di mezzi pesanti. Al momento la presenza dei cavi è segnalata dal nastro di colore bianco e rosso apposto dai vigili del fuoco lungo l'intero tratto interessato.