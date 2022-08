I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato un 67enne di Mascalucia in quanto gravemente indiziato di furto. Nel primo pomeriggio di ieri i militari sono intervenuti, a seguito di richiesta pervenuta tramite il 112, in Corso Sicilia dove il titolare di un esercizio commerciale aveva segnalato un furto. Giunti presso il negozio indicato i carabinieri hanno trovato in strada, proprio davanti all’ingresso dell’attività, un 67enne che aveva ancora in mano un portafoglio femminile azzurro. Dalla ricostruzione dell’accaduto i militari hanno appurato che pochi minuti prima l’uomo, che si trovava all’interno del negozio, approfittando della calca di clienti alle casse e della confusione generale si era intrufolato nell’ufficio del direttore e, rovistando tra le borse delle dipendenti, aveva arraffato un portafoglio cercando di guadagnare in tutta fretta l’uscita.