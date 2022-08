Sfonda la vetrina di un bar a colpi di mazza, si introduce all'interno dell'attività commerciale e porta via l'incasso. È accaduto il 25 agosto ad Acireale. Nel mirino di un pregiudicato, classe 1985, è finito un bar lungo via Piemonte. Nel corso del blitz il malfattore si è ferito a un polpaccio, perdendo del sangue poi analizzato dai poliziotti della scientifica di Catania. In questo modo gli inquirenti, insieme all'analisi del sistema di video sorveglianza, sono riusciti a individuare l'autore del fatto. Quest'ultimo non è nuovo a reati di questo genere e adesso c'è il sospetto che possa esserci lui dietro altre razzie avvenute in questi giorni proprio ad Acireale. L'uomo è stato sottoposto a fermo e dopo gli adempimenti di rito associato presso la casa Circondariale piazza Lanza, a Catania.