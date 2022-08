«Rischiamo di essere travolti da uno tsunami energetico e finanziario» . Mette in chiaro sui due grandi rischi che potrebbero travolgere il Paese, Carlo Calenda , giunto a Catania per la campagna elettorale per le nazionali e le regionali. «Occorre una soluzione condivisa - continua - dato che il Governo è in carica per gli affari correnti. Bisogna fare il rigassificatore a Piombino e non fare altri scostamenti di bilancio». Il pensiero è subito rivolto alle questioni di stretta attualità, come il caro bollette, ma anche al futuro dell'Italia. In sala ci sono tutti i big del partito, dal sindaco di Bronte Pino Firrarello , al primo cittadino di Siracusa Francesco Italia , da Giuseppe Castiglione ad Anna Maria Parente , presidente della commissione Sanità al Senato, dal consigliere comunale di Catania Lanfranco Zappalà a Gian Giacomo Palazzolo , segretario regionale di Azione. Ma pure tantissimi simpatizzanti. E Calenda, da leader di Azione, è un fiume in piena e non si risparmia davanti alle domande. «Bisogna puntare su Sanità e Scuola - prosegue - completare il Pnrr, revisionare il reddito di cittadinanza, salario minimo e realizzare l'autonomia energetica». Non si limita, però, ad indicare le tematiche. Chiarisce le modalità di attuazione degli interventi. «Per quanto riguarda l'immigrazione - sottolinea - si devono controllare i confini e integrare chi c'è già ». Per questo si dice favorevole allo ius scholae e sfida ogni rappresentate di altro partito sulla questione fiscale. «Con Renzi - ricorda - abbiamo lavorato insieme e la pressione fiscale era scesa di due punti».

Calenda non dimentica la Sicilia e per la Regione, oltre ad esprimere piena fiducia nel candidato alla presidenza, Gaetano Armao, si dice favorevole al Ponte sullo Stretto «ma bisogna - evidenzia - rendere operativa l'alta velocità. Vanno fatti i termovalorizzatori perché, in caso contrario, non si possono gestire i rifiuti non recuperabili». E allo stesso tempo non risparmia provocazioni. «Armao è stato il vice di Nello Musumeci? Caterina Chinnici, che stimo, è stata assessora con Raffaele Lombardo. La politica in Sicilia è particolare».