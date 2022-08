Decine di persone in scooter - tutte senza casco - che affrontano, in discesa , una rampa di scale riservata ai pedoni. Le immagini, diventate virali sui social e rilanciate da diverse pagine Facebook, sono state girate da un cittadino sabato sera, nell'area che dalla fontana della Vela, a piazza Europa accanto alla garitta militare, conduce nel tratto di strada a ridosso della pista ciclabile . Quello immortalato è soltanto l'ultimo atto di inciviltà andato in scena nella zona, ormai da anni simbolo di una movida selvaggia a cui forze dell'ordine e istituzioni non riescono a porre un freno. Vandali e incivili in sostanza non sono una novità a piazza Europa e il deterrente dei controlli straordinari non sembra bastare. Nel 2018 la polizia denunciò tre minorenni che avevano lanciato dei newjersey, riprendendo la scena e caricando un video su Instagram , posizionati al Borghetto Europa. Poi ci sono decine di video che mostrano lo slargo trasformato in circuito con motorini che sfrecciano in mezzo alle persone. L'asticella dell'inciviltà e del degrado raggiunge i livelli più alti durante il fine settimana quando centinaia di giovani si raduno in piazza . Recentemente un'associazione di cittadini ha annunciato di avere presentato un esposto in procura dopo avere organizzato una giornata di pulizia. Tra le richieste c'è anche quella di istituire una postazione fissa di polizia. Anche Legambiente ha provato a rilanciare la zona nell'ambito del progetto 100 alberi per Catania.

«Da anni denunciamo, anche in forma scritta, la situazione di piazza Europa - spiega il consigliere comunale Giuseppe Gelsomino - Sabato scorso forse si è toccato il fondo con una piazza abbandonata a se stessa. Si presenta scarsamente illuminata e sporca. Dopo le nostre denunce non è mai cambiato nulla. Abbiamo combattuto - aggiunge - anche il fenomeno dei fuochi d'artificio che vengono sparati a mezzanotte. Da vigili del fuoco e prefettura però non è arrivato nessun riscontro. A partire da questo fine settimana chiediamo interventi concreti che però non possono esaurirsi nel giro di due giorni. C'è una parte di città che deve essere educata al rispetto delle regole di base del vivere civile». A Intanto sul fronte amministrativo a febbraio era stata annunciato un intervento del valore complessivo di 850mila euro con fondi del Pon-Metro 2014-2020. Il progetto prevede l'istallazione di nuove panchine, postazioni per le ricariche di monopattini e biciclette elettriche ma anche un sistema di video sorveglianza e un campo da basket con area dedicata al fitness.