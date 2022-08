Furto, ricettazione e danneggiamento. Sono i reati di cui è accusato un 42enne di Pedara, arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Catania, mentre si trovava in via del Redentore. L'uomo è stato notato aggirarsi tra le auto parcheggiate nella zona e fermato mentre rovistava all'interno di una Volkswagen. Poco prima avrebbe rotto il vetro della portiera posteriore sinistra. Alla vista dei militari il 42enne ha tentato di scappare ma è stato bloccato. Per i militari l'uomo, poco prima, aveva danneggiato altre due automobili. Sul posto si sarebbe presentato a bordo di una Fiat Panda risultata rubata in precedenza a Paternò.