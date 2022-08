È passato poco più di un mese dalla morte di Antonino Caponnetto, conosciuto come Brigantony, ma il suo ricordo resta sempre vivo. Per questo motivo le persone più care al cantautore hanno organizzato una serata il prossimo 2 settembre all'anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana intitolata Il ricordo del maestro Bringantony. L'invito è rivolto ai «cari amici e fan del maestro Bringantony», come riporta l'evento pubblicizzato anche su Facebook. Un evento ricordo dedicato all'artista con vari ospiti che insieme a lui hanno condiviso tanti momenti.