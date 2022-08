Un uomo di 45 anni è stato arrestato ieri dai carabinieri della squadra Lupi a Catania, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio esecuzioni penali. Il provvedimento nasce da una condanna per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e sfruttamento della prostituzione. Reati commessi nei confronti della convivente di 41 anni. L'uomo, che ha precedenti per reaeti contro il patrimonio, è stato rinchiuso nella casa circondariale di Enna. Dovrà espiare la pena di un anno, sette mesi e quindici giorni.