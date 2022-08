Giuseppe Rapisarda, consigliere comunale di Adrano, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione di arma clandestina e ricettazione. L'uomo, titolare di una farmacia nello stesso centro etneo, è stato trovato in possesso di una pistola Berretta calibro 6,35 con matricola abrasa, munita di caricatore con già inseriti quattro proiettili.

I militari hanno bussato prima alla porta della farmacia, con in mano un decreto di perquisizione emesso dalla procura di Catania. Poi sono passati all'auto di Rapisarda. Ed è lì che, controllando sotto ai sedili, hanno trovato l'arma: dentro a un borsello, sotto al posto del passeggero. La pistola è stata subito sequestrata e inviata al Ris di Messina per capire se sia stata usata per compiere qualche crimine. Il consigliere comunale, eletto con Fratelli d'Italia e adesso nel gruppo misto, è finito ai domiciliari.