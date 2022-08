Da Valeria Marini a Fabrizio Corona, passando per Aida Yespica, Giacomo Urtis e tanti altri ospiti. È la Dinner luxury di sabato 10 settembre 2022 ad Acireale, promossa dalla Jetsetcapri con l’Esagono beach club e il suo patron Francesco De Paola. La location farà da cornice, oltre alla cena di gala, alla sfilata della collezione 2023 di Ermanno de Gennaro con le pellicce che arriveranno direttamente dallo show-room di via Condotti, a Roma. A indossarle, le modelle in arrivo dalla capitale della moda, Milano.