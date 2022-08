A meno di tre settimane dalla prima giornata di campionato, il Catania SSD si concentra anche su altri aspetti legati in modo indiretto alla squadra allenata da Giovanni Ferraro, che continua a lavorare sul campo d’allenamento del Totuccio Carone di Ragalna ormai da oltre venti giorni.

L’imperativo è quello di coinvolgere i tifosi il più possibile e per fare questo si dovrà spingere la campagna abbonamenti già dai prossimi giorni, quando saranno svelate alla stampa le modalità per acquistare le tessere da utilizzare per assistere alle partite casalinghe della formazione rossazzurra.

Un piccolo problema però è legato proprio al terreno di gioco dello stadio Angelo Massimino, che come più volte sottolineato anche dalla dirigenza del Catania SSD ha bisogno di ricevere la giusta manutenzione, partita con grande ritardo dopo la radiazione del Calcio Catania Spa.

Possibile quindi che la società guidata da Ross Pelligra richieda di giocare la prima giornata di campionato in trasferta, per avere qualche giorno in più per lavorare sul fondo del rettangolo di gioco e presentarlo in condizioni sufficienti per il secondo turno, guadagnando così una settimana in più per gli interventi necessari.