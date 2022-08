Sei divieti di accesso ai locali pubblici sono stati emessi dal questore di Catania in seguito ai fatti accaduti fuori dal locale Vecchia Dogana, con la sparatoria che ha portato al ferimento di due giovani nell'ambito di uno scontro tra un gruppo vicino al clan Cappello e un altro composto da soggetti contigui ai Cursoti. L'inchiesta, che ha portato a una serie di arresti e che vede tra gli indagati anche il cantante Niko Pandetta, è stata condotta dalla polizia e ha portat a identiicare sei tra i partecipanti alla rissa. E il Daspo è così scattato anche per lui: avrà una validità di un anno e di fatto determinerà l'impossibilità per Pandetta di tenere concerti nei locali. Un tema, questo, che negli ultimi mesi è finito più volte all'attenzione pubblica, per i divieti imposti dalle questure di più parti d'Italia in seguito ai temi dei brani eseguiti da Pandetta.