Un 42enne è stato arrestato dai carabinieri a Carlentini. L'uomo, di nazionalità polacca, è accusato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti della compagna con cui convive. I militari sono stati allertati da un cittadino che, mentre si trovava in via Cavour, si è imbattuto in una donna con il volto tumefatto che chiedeva aiuto. Portata al Pronto soccorso, i medici le hanno diagnosticato un trauma cranico con l'infrazione delle ossa nasali. I carabinieri, invece, hanno individuato il compagno nell'abitazione in cui la coppia vive da pochi mesi. Stando a quanto ricostruito, non si sarebbe trattato del primo episodio di violenza. Il 42enne è stato portato nel carcere di Cavadonna, a Siracusa.