La campagna abbonamenti per le gare casalinghe del Catania SSD è finalmente pronta a partire e già nelle prossime ore arriverà il primo attesissimo passo della società rossazzurra.

Venerdì 2 settembre alle ore 12:00 si terrà infatti la conferenza stampa di presentazione ufficiale, che verrà ospitata dall’ormai consueta location del President Park Hotel.

Una notizia certamente positiva per i tifosi rossazzurri, che adesso saranno chiamati a mostrare il loro apprezzamento per il progetto di Ross Pelligra e del suo staff, che al di là della sconfitta in Coppa Italia e della conseguente eliminazione subita dalla Sancataldese, poi surclassata dal Paternò, ha comunque dimostrato di aver formato almeno sulla carta una rosa schiacciasassi per il campionato di Serie D, che scatterà il prossimo 18 settembre.

Probabile come già trapelato nelle scorse ore che la prima giornata veda i rossazzurri fuori casa, per consentire di continuare al meglio la manutenzione del campo dello stadio Angelo Massimino, che però nel turno successivo sarà pronto a ospitare la prima ufficiale della squadra di Giovanni Ferraro in casa, inaugurando così ufficialmente la campagna abbonamenti che sarà presentata venerdì mattina.

Intanto, la società rossazzurra ha comunicato che Massimiliano Borbone sarà il responsabile del Dipartimento Femminile.

Questo il comunicato del club:

Catania SSD comunica di aver affidato l'incarico di Responsabile del Dipartimento Femminile al signor Massimiliano Borbone, che nel corso della carriera dirigenziale intrapresa nel 2011 ha già sviluppato analoghi progetti con lusinghieri risultati. Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella osserva: "Lo sviluppo del settore Women è una priorità per qualsiasi società calcistica proiettata nel futuro, il know-how di Borbone è una base solida sulla quale costruire una struttura che dovrà essere sempre più articolata e, così come la prima squadra e le formazioni del settore giovanile, costantemente a caccia di successi". Il consigliere di amministrazione Giovanni Caniglia sottolinea: "Il Gruppo Pelligra intende privilegiare e supportare iniziative rilevanti per i giovani e per il territorio. Per il Dipartimento Femminile del Catania, immaginiamo un ruolo socialmente fondamentale". Massimiliano Borbone aggiunge: "Sono fiero e felice di poter partecipare alla rinascita del Catania, ringrazio la società per la fiducia. Il primo passo è promuovere l'attività e favorire la conoscenza del club, perciò abbiamo previsto due "Open Day" al Centro Sportivo "Calcio Pinea" nelle giornate di giovedì 1° e venerdì 2 settembre, alle 17.30.

OPEN DAY CATANIA WOMEN

Per partecipare, occorrerà presentarsi necessariamente muniti di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica. Ulteriore condizione indispensabile è la sottoscrizione della dichiarazione di esonero dalla responsabilità, che sarà fornita all'arrivo: per i minori, il modulo andrà compilato e firmato dall'esercente la potestà genitoriale, che dovrà inoltre consegnare una fotocopia del proprio documento d'identità.

DATE E LUOGO

Giovedì 1 settembre e venerdì 2 settembre alle ore 17.30, presso il Centro Sportivo "Calcio Pinea" in via Madonna delle Lacrime 87 - San Gregorio (Catania)