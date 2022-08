Le fiamme sono scoppiate intorno alle 22.30, avvolgendo una Opel crossland rossa posteggiata davanti al civico 11 di via Cavaliere, dove vivrebbe il proprietario del mezzo. Il rogo ha provocato lo scoppio delle due ruote anteriori e dei finestrini che ha allarmato i residenti. «Credevo fosse esplosa una bombola, ho avuto paura», racconta una donna. Pronto l'intervento dei vicini che hanno subito spostato le auto parcheggiate nelle vicinanze e allertato i vigili del fuoco. Che per mettere in sicurezza il mezzo - andato del tutto distrutto - hanno anche estratto quanto all'interno dell'auto: qualche vestito invernale, buste della spesa e ombrelli, insieme a un sedile ormai sciolto. In mezzo, un pallone da basket rimasto intatto. «Certo che è strano - dice un altro residente - è già la seconda volta che un'auto va a fuoco in questo tratto di strada. Sarà capitato circa un anno fa».