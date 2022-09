Ancora morti lungo le strade di Catania e provincia. L’ultima vittima è Giovanni Catanzaro, 25 enne originario di Giarre e residente a Riposto. Il giovane è deceduto ieri notte dopo l’impatto tra la sua moto Honda e una macchina Citroen C3 con a bordo quattro persone, tutte originarie di Zafferana Etnea. L’incidente, come riportato dal Gazzettinoline, è avvenuto a ridosso di una curva, lungo via Luminaria nel territorio tra Giarre e Santa Venerina. La vittima lavorava in Olanda come cuoco e si trovava in Sicilia per le ferie. Inutile l’arrivo dei sanitari del 118 e il casco di protezione che non ha evitato il peggio.